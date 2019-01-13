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Eren Derdiyok'un durumu G.Saray'ı korkutuyor

Galatasaray'da kadro dışı olan ve kulüp bulması istenen Eren Derdiyok ile ilgili sarı-kırmızılı kulübe teklif gelmemesi yönetimin keyfini kaçırdı.

Kaynak: Akşam
Eren Derdiyok'un durumu G.Saray'ı korkutuyor
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13 Ocak 2019 12:39
Galatasaray'da Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un geleceği merak ediliyor.

Kadro dışı bırakılan ve satış listesine konulan Eren Derdiyok'la ilgili şu ana kadar kulübe resmi bir teklif gelmedi. 30 yaşındaki forvet, elden çıkarılamazsa sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacak.

Sarı-Kırmızılı ekipten senelik 2.1 milyon euro garanti maaş alan oyuncunun parası da mecburen son kuruşuna kadar ödenecek.

Galatasaray Yönetimi, Eren için gelebilecek her türlü teklife olumlu yaklaşacak. İlk etaptaki plan en azından Eren'in yarım sezonluk maaşından kurtulmak.

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