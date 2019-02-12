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Eren Derdiyok 3 kıtayı reddetti

Galatasaray'da Serdar Aziz ve Maicon gibi devre arasında yenilenen kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok, sürpriz bir karara imza attı

Kaynak: Hürriyet
Eren Derdiyok 3 kıtayı reddetti
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12 Şubat 2019 11:08
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Galatasaray'da Serdar Aziz ve Maicon gibi devre arasında yenilenen kadroda düşünülmeyen Eren Derdiyok, sürpriz bir karara imza attı. 30 yaşındaki golcü, Serdar ile Maicon'un aksi bir hamle yaptı...

Eren'in ara transfer döneminde Diagne'ye karşılık Kasımpaşa'ya gideceği konuşuluyordu. Fakat görüşmeler sonrası bu transfer gerçekleşmedi.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Eren Derdiyok'un Çin, Meksika, İsviçre ve Süper Lig kulüplerinden tekliflere de olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

Tecrübeli isim, sezon sonuna kadar oynamadan Galatasaray'dan 1 milyon 75 bin Euro daha alacak.

TERİM ONLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Trabzonspor galibiyetinin ardından, "Maicon'a başarılar diliyorum. Oyna dedik oynadı, oynama dedik oynamadık. Bu arkadaşlarla çalışacağız dedik ve kendisi muhteşem bir hareketle gitti. Dolayısıyla kendisine buradan teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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