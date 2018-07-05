Erdal Gündüz'den transfer açıklaması

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, çok yüklü maliyeti olan oyuncular almayacaklarını, var olan kadroyu güçlendirerek daha iyi noktalara gelmek istediklerini söyledi.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer komitesinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Bugüne kadar orta saha oyuncuları Ahmet Ildiz, Sırp Danijel Aleksic ile forvet Ömer Şişmanoğlu'nu renklerine bağladıklarını hatırlatan Gündüz, bazı futbolcularla da görüşmelerin sürdüğünü anlattı.Transfer edilen oyuncuların teknik direktör Erol Bulut'un isteği üzerine alındığını ifade eden Gündüz, bir santrforla da görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.Takımdaki eksik bölgelere de takviye yapacaklarını belirten Erdal Gündüz, "Transfer konusunda baştan beri söylediğim gibi temkinli gidiyoruz. Piyasaya göre hareket ediyoruz. Çok yüklü maliyeti olan oyuncular almayacağız. Amacımız, var olan kemik kadromuzu güçlendirerek daha iyi noktalara gelmek. Uzun yıllar kalmayı hedeflediğimiz bu ligde sağlam ekonomik planlamayla örnek bir kulüp olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.