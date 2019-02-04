Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Göztepe ile oynayacakları ilk maçı kazanarak kupada yollarına devam etmek istediklerini söyledi.Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere tamamlanan İstikbal Mobilya Kayserispor maçında takımın mücadele gücünün yüksek olduğunu aktardı.Takımda eksikliklerin bulunduğuna dikkati çeken Gündüz, "Bu hafta Adem Büyük yoktu. Sakatlıkları bulunan oyuncular vardı. İstikbal Mobilya Kayserispor'un katı defansını aşamadık. Takımımız iyi oynadı ancak İstikbal Mobilya Kayserispor takım halinde defans yaptı. Lig devam ediyor, önümüzdeki karşılaşmalarda puan veya puanlar koparmak için sıkı çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.Evkur Yeni Malatyaspor'un hem Spor Toto Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiğini anımsatan Gündüz, şunları kaydetti:"Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde çarşamba günü Göztepe ile karşılaşacağız. Bu maçı alarak, kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Göztepe takımı da kazanmak isteyecek. Zorlu ve mücadele gerektiren bir maç olacak. Galip gelerek, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın kupa maçında stadı doldurarak, sarı-siyahlı takıma destek vermelerini istiyoruz."