Eran Zahavi: "Fenerbahçe'de olmayacağım"

Uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde olan Eran Zahavi, sarı-lacivertli takım hakkında ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Eran Zahavi: 'Fenerbahçe'de olmayacağım'
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16 Eylül 2020 15:45
Transfer döneminde uzunca bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde kalan Eran Zahavi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Guangzhou'dan ayrılma kararı alan ve Avrupa'da kendisine takım arayan İsrailli futbolcu, Fenerbahçe taraftarı hakkında konuştı.

Instagram'daki Fenerbahçe taraftarını adeta çılgına çeviren Zahavi, sarı-lacivertli takıma transfer süreci hakkında ilk kez konuştu.

Fenerbahçe'ye transfer olmayacağını açıklayan Zahavi, "Instagram dünyayı çılgına çevirdi ve sosyal medyadaki her şey orantısız. Fenerbahçe taraftarının ilgisi çok güzeldi, bir numaraydı ancak ben Fenerbahçe'de değilim; orada olmayacağım" dedi.



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