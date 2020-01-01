Ennis: "Birkaç hafta önce KOVID-19 pozitiftim, iyileştim"

Orlando Magic forveti James Ennis, birkaç hafta önce KOVID-19 için pozitif test sonucu aldığını itiraf etti.



Ennis, gazetecilere yaptığı görüntülü görüşme sırasında şunları söyledi:



"Çok zordu. Ailemden uzakta biraz karantinada kaldım, bu yüzden yaklaşık iki hafta boyunca ayrı bir odadaydım. Ve bu bubble için çalışıp hazırlanamamış olmam, zorlu bir durum. Ama sahaya döndüğüm, bacaklarımı alıştırmaya çalıştığım ve ritme girmeye uğraştığım için mutluyum."



Ennis virüsden geri dönerken "paslı" olduğunu itiraf etti:



"Kondisyonumu kaybetmişim. Doğrusu biraz paslanmışım. Bu yüzden üstümden şu tozu atmalıyım. Bu da, spor salonunda kalmam gerektiği anlamına geliyor. Vücudumu düzeltmek için bu küçük şeyleri yapmaya devam etmeliyim. Buradayım, odak noktam %100, KOVID kapmamış olan iki hafta önceki James'e geri dönmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Hazırım. Heyecanlıyım."



Ennis, virüsle savaşırken birçok semptom yaşadığını da ekledi:



"Dört ila beş gün boyunca baş ağrım olmuştu. İlk 24 saat kötüydüm, kusuyordum. Ama şimdi sağlığım daha iyi, sadece hızımı ve ritmimi geri kazanmaya çalışıyorum, çünkü ilk antrenmanımız gelecek hafta olacak. Bunun için hazırlıklı olmak istiyorum."



