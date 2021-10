Engin Fırat: 'Bir gün milli takımın başına geçeceğim'

Moldova'nın ardından kariyerine Kenya Milli Takımı ile devam eden Engin Fırat, Sabah Gazetesi'nin konuğu oldu Türkiye'deki teknik adamlık kariyerine ara verip yurt dışına açılan 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Hep yurt içinde çalışmak hedefsizliktir" derken yaşadığı süreci ise şöyle anlattı:



"Genç antrenör olarak Türkiye'de uzun süre yardımcı antrenörlük yaptım. F.Bahçe, Samsun ve Antalya'da tecrübeler edindim. Büyüklerime baktım ki; Türkiye'de bir kulüpten diğer kulübe gidiyorlar. Aslında ben orada bir hedefsizlik gördüm. Ben kendi adıma başka şeyler yapmak istedim. Hedefimi değiştirmek istedim.



GENÇ NESİL BİLİME YAKIN



Yurt dışındaki Portekizli, İspanyol hocalara bakarak dünyanın her yerinde olduklarını gördüm. O gün karar vermiştim ve kendime 'Engin başka bir yoldan git' dedim. Türk'ün her yerde başarılı olabileceğini, her yerde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edebileceğini göstermek istedim. Türkiye'ye yönelmedim, Türkiye'yi kovalamadım. Hep yurt dışında neler yaparımın peşindeydim. Genç teknik direktörler umarım benim yolumdan giderler. Birçok konuda değişiyorlar. Bilime yakın oluyor yeni nesil. Yabancı dilleri oluyor. Hedefleri büyüyor."



BİR GÜN MİLLİ TAKIM'IN BAŞINA GEÇECEĞIM



"Türkiye'de her şey şişiriliyor diye bahsettim. Bu konuda medyaya yakın olan güzel şişiriliyor. Benim böyle bir yapım yok. Yaptıklarım ortada, benim yaptıklarımı hiçbir destek görmeden yapanları görelim. Benim Türkiye ile ilgili tek hedefim var o da A Milli Takım. Bir gün olacak zaten. İnsanlar beni göz ardı edemez. Bu işler böyle olmuyor. Medyada beni lanse edecek insanlarım olmadığı için olabilir.



KENYA BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM



"Kenya benim biraz çocukluk aşkım. Safariler her zaman büyüleyiciydi. Asya'da, Avrupa'da Milli Takım çalıştırdım, bu üçüncü kıta. Dünya'da kaç tane hoca buna ulaşabildi bilemiyorum. Allah büyük, belki de 4. kıta üzerine gelecek. Afrika futbolunda neler dönüyor, nasıl oluyor bilmediğim için ilk önce bir göreyim benim kafama yatıyor mu, yatıyorsa sonrasında uzun vadeli planlamayı yapalım deyip kısa sözleşme yaptık."



BİRBİRİMİZİ ŞİŞİRİP SONRA TOKAT YİYORUZ



"Türkiye kapalı bir futbol ülkesi. O kapalı futbol ülkesinde birçok konuda birbirimizi şişiriyoruz, büyük görüyoruz ardından tokadı yiyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda, Avrupa kupalarında gördük. Yabancı dil, yurt dışında bir yerde çalışmak istiyorsanız temeldir. İkincisi Avrupa'da ne yaptı. Yurt dışındaki insan şöyle bakıyor. Ahmet- Mehmet ile oynamış, şu kazanmış. Bundan bana ne diyor. Türkiye'de meşhur olabilir ama sınırı geçtiğiniz zaman 'CV'de ne yazıyor göster' diyor. Bunları aşmadığımız sürece Türk hocaların yurt dışına açılması çok zor."



KENDİMİ AVRUPA'YA KANITLADIM



"Moldova, benim için şu anlamda cazipti; bu süreçte dünyanın en iyileriyle (Fransa, İtalya) oynama şansım vardı. Dünya sıralamasında ilk 15'te olan ülkelerin hepsiyle oynamış oldum. Benim için kendimi Avrupa'ya kanıtlamak için çok önemliydi. Fransa maçında taktiksel anlamda çok zayıf rakiple üstünlük sağlamam, bunun Avrupa basınına yansıması bunların hepsi özgüven olarak önemli konulardı."



KUNTZ'UN KREDİSİ AZ



"Stefan Kuntz sürpriz bir karar oldu. Bu karar hem Hamit Altıntop hem de Kuntz üzerinde inanılmaz bir baskı oluşturdu. Bazı konular var ki karar verdiğiniz zaman herkesin kabul edeceği bir hoca getirirsiniz. O krediyle başlar. Kuntz'un ne kadar kredisi var tartışılır. Kuntz düşük krediyle başladı. O işin içinden inşallah çıkar. Türk vatandaşıyım, Milli Takım'ın başarılı olmasını çok isterim ama eleştiriye çok açık bir karar oldu"



HAYAT FELSEFELERİ GİBİ ÇOK RAHATLAR!



"Burada futbolcular öğrenmeye açık. Burada olay biraz daha derinde. Biraz kültürel olaylar. Hayat felsefelerinde rahat oldukları için bazı konuları sanki çok ciddiye almıyorlar gibi. Örnek vereyim duran toplarda herkes yerini biliyor ama saha uygulamasına bir bakıyorum kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Ders aldıktan sonra buradaki sıkıntıları çözme imkânım oldu."



TERİM-GÜNEŞ HER YERDE TANINIYOR



• Türkiye'de Fatih Terim'i Şenol Güneş'i eleştiriyorlar. Yurt dışında tanınan ender Türk hocalar bunlardır. Bunu değiştiremezsiniz!



• Benim kadroya almadığım, 'Yaşlı, oynayamaz' dediğim oyuncuyu Süper Lig takımı aldı.



• Uluslararası çalıştığınız zaman her şeye hakim olmanız lazım. Özellikle milli takım hocalarının zaten başka hiç şansı yok.





