Emre Mor: 'Fenerbahçe bitti demeden bitmez'

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Rennes'e attığı golü paylaştı ve, "Fenerbahçe bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.