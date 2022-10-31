Emre Mor: "Fenerbahçe bitti demeden bitmez"

Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Rennes'e attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı ve, "Fenerbahçe bitti demeden bitmez" ifadelerini yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Emre Mor: 'Fenerbahçe bitti demeden bitmez'
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31 Ekim 2022 20:16
Fenerbahçe forması giyen Emre Mor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

25 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından Rennes'e attığı golü paylaştı ve, "Fenerbahçe bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğenide bulundu ve yorum yaptı.

Emre Mor'un o paylaşımı:




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