Emre Belözoğlu'ndan Luiz Gustavo açıklaması

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Gaziantep FK maçında yedek kalan tecrübeli futbolcu Luiz Gustavo ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"LUIZ GUSTAVO'YA İHTİYACIMIZ VAR"



Luiz Gustavo sorusuna yanıt veren Emre Belözoğlu "Luiz Gustavo'ya da ihtiyacımız var. Gustavo da bizim için değerli bir oyuncu. Her oyuncunun değerini biliyoruz. Bütün oyunculara ihtiyacım var." dedi.



"1 DAKİKA GİYMEK BİLE DEĞERLİ



Oyuncu tercihleriyle ilgili sözlerine devam eden Emre Belözoğlu "Fenerbahçe formasını 1 dakika bile giymek çok değerlidir. Önce oyunculara bunu anlatmaya çalışıyorum. Verdiğim sürenin kıymetini bilmelerini istiyorum. Ben de içlerinden geldim, henüz bir sene olmadı. Futbolculuk güzel bir meslek, 1 dakikanın bile hakkını vermelisiniz. Fenerbahçe'de olmak, herkesi yeterince motive ediyordur." açıklamasını yaptı.



