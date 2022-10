Emre Belözoğlu: 'Lider çıkmak istiyoruz'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde perşembe karşılaşacakları İtalya temsilcisi Fiorentina'nın iyi bir takım olduğunu ve onlara karşı zor bir maç olacağını ancak kazanıp, lider olarak gruptan çıkmak istediklerini söyledi.



UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 5. hafta maçında perşembe akşamı deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Belözoğlu ve Arjantinli oyuncu Lucas Biglia, müsabakanın oynanacağı Artemio Franchi Stadı'nda bir basın toplantısı düzenledi.



Belözoğlu, kendilerini için zor bir maç olacağını belirterek, "Bizim için önemi olan, değeri olan bir kupa; Konferans Ligi. Burada son 16 turuna kalmak için grup birincisi çıkmak istiyoruz. Karşımızda gerçekten çok iyi bir teknik adam ve onun iyi bir takımı var. Bizim için zor bir maç olacak." diye konuştu.



Fiorentina'nın şanssız bir dönemden geçtiğini kaydeden Belözoğlu, "Fiorentina'nın maçlarını incelerken tabii çok detaylı baktığımızda, Fiorentina birçok maçı kaybetti ama oyun olarak çok üstün oynadığı maçları kaybetti. Bazen futbolda bunlar var. Fiorentina bence çok şanssız bir dönem yaşıyor bu anlamda. Burada kaybettikleri Lazio maçı da dahil buna. Çok farklı bir mağlubiyet. Dışarıdan sadece skoru gördüğünüzde başka bir maç var ama maçı derinlemesine incelediğinizde çok başka bir maç var. Ama 4-0 kaybettiler. Onlar adına şanssız bir dönem." ifadelerini kullandı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayıp son 16 turuna kalmayı hedeflediklerini belirten Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim karşımızda iyi bir takım olacak. Biz her maçı kazanmak için oynuyoruz. İstanbul'dakine benzer bir maç olacağını düşünmüyorum, daha zor bir maç olacak. O maçın ilk yarısında zorlanmıştık. Ama ben takımımı, beraberlik ya da bizim avantajımıza bağlı olarak maçı kaybetsek de fark yemeden kaybetmek üzerine planlamıyorum. Her oyunumu, her senaryomu kazanmak üzerine hazırlıyorum. Bu maça da böyle hazırlandık. Bu maçta da bütün gücümüzle kazanmak için oynayacağız."



İtalya'da daha önce futbolcu olarak bulunduğunun hatırlatılması ve neler hissettiğinin sorulması üzerine Emre Belözoğlu, "Dört sene Milano'da yaşadım. Benim için İtalya, Türkiye'den sonraki gönlümdeki en güzel, en değerli ülke. İnsanlarını seviyorum, İtalya'yı seviyorum. Burada olmak futbolcu olarak da çok güzeldi, teknik adam olarak da gelip burada bir Türk takımıyla ülke puanına, ülkeme hizmet etmek benim için çok kıymetli ve değerli." ifadelerini kullandı.



Basın toplantısına katılan turuncu-lacivertli oyuncu Lucas Biglia da grupta liderlik için oynayacaklarını ifade ederek, "Bizim için önemli bir maç. Güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Ama halen gruptaki maçlar bitmedi. Grubu en iyi şekilde tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Biglia, kendisi için İtalya'ya gelmenin her zaman özel olduğunu sözlerine ekledi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ