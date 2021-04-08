Emre Belözoğlu: "İrfan Can'dan beklenti büyük"

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçı öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com
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Emre Belözoğlu: 'İrfan Can'dan beklenti büyük'
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08 Nisan 2021 18:23
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, Malatyaspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

İrfan Can Kahveci'ye ilk 11'de yer verme tercihini nedeni sorulan genç antrenör, "İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye kazandırılma süreci malum. Fenerbahçe camiasının beklentisi büyük. Ancak büyük sorumluluklar yerine onlara rahat bir ortam vermeliyiz. Oyuncuların keyif almalarını ve keyif vermelerini istiyorum." dedi.



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