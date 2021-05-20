Emrah Başsan'a Hatayspor talip oldu

Süper Lig takımlarından Hatayspor, küme düşen Erzurumspor ile sözleşmesi biten Emrah Başsan'a talip oldu.

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Emrah Başsan'a Hatayspor talip oldu
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20 Mayıs 2021 13:07
Süper Lig ekibi Hatayspor, geçtiğimiz sezon maliyetsiz ve bonservisi elinde olan oyuncuları takıma kazandırma politikasını önümüzdeki sezonda da sürdürecek.

Hatayspor, bu kapsamda Süper Lig'den düşen Erzurumspor'un başarılı forvet oyuncularından 29 yaşındaki Emrah Başsan le ilgileniyor.

Sezonu 9 gol, 9 asist ile tamamlayan başarılı oyuncu kariyerine Süper Lig'de devam etmek istiyor.

Bu yıl Süper Lig'de BB Erzurumspor ile 40 maça çıkan, 40 maçlık serüveninde bir sakatlık yaşamayan başarılı futbolcu, takımına 9 gol 9 asist yaparak 18 gole doğrudan katkı sağlamıştı.

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