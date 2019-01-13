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Emery'den Mesut Özil için flaş açıklama

Arsenal Menajeri Unai Emery, West Ham yenilgisinin ardından Mesut Özil ile ilgili açıklamada bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Emery'den Mesut Özil için flaş açıklama
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13 Ocak 2019 01:18
Arsenal Menajeri Unai  Emery, Premier League'de West Ham United karşısında aldıkları yenilginin ardından açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Unai Emery, kadroya almadığı Mesut Özil ile ilgili soruyu da yanıtladı.

Bir muhabirin Mesut Özil ile ilgili sorusuna Emery, ''Mesut varken de kazanıyoruz, kaybediyoruz. Sonucu sadece Mesut Özil'e bağlamamak gerekir. Ben kadroya hak eden oyuncuları aldım...'' cevabını verdi.

Mesut Özil'in kadroda olmadığı maçta Arsenal, West Ham United'a 1-0 mağlup oldu ve ligde son 3 maçında 2. yenilgisini aldı.



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