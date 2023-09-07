Philadelphia 76ers oyuncuları Joel Embiid ve Tyrese Maxey'nin, 76ers'ın bu yaz süregelen James Harden dramasıyla bir problem yaşamadıkları iddia edildi.



Harden'ın 76ers ekibinden takas talebinde bulunması sonrası şimdiye kadar olan süreçte, taraflar arasında herhangi bir ilerleme kaydedilmemişti ve pek çok kişi bunun bir domino etkisine yol açabileceğini ve Embiid'in de durumun çözülmemesi halinde takımdan ayrılmak isteyebileceğini öne sürmüştü.



Bununla birlikte, ESPN'den Ramona Shelburne, Embiid ve Tyrese Maxey'nin Harden'la yaşanan bunca dramanın ortasında takıma ayrılmayacakları konusunda "güvence" sağladıklarını belirtti:



"Kaynaklar, şu ana kadar Embiid'in takıma Harden'la yaşanan bu dramayı birlikte atlatabileceğine dair güvence verdiğini söyledi. Sorunu çözmeleri için onlara ne kadar süre tanıyacağını ise zaman gösterecek.



Maxey de aynısını yapmış, hatta bu yaz sözleşmesinin uzatılması için atacağı imzayı bekletmiş ve böylece takımın maaş sınırı altında çalışarak kadroyu geliştirmesine olanak sağlamıştı."



Maxey, birkaç hafta önce 76ers'ın Harden olmadan da şampiyonluk kazanmaya çalışacağını söylemişti.



