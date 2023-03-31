Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid'in, ESPN'in 2022-23 sezonu için düzenlediği son MVP anketinde Denver Nuggets pivotu Nikola Jokic karşısında küçük bir farkla önde olduğu görüldü.



Ankette Embiid'in, Jokic'in 788 puanına karşılık toplam 790 puana sahip olduğu, fakat 40 birincilik oyuyla, Jokic'in 42 birincilik oyuna karşı geride kalmış olduğu dikkat çekti.



Milwaukee Bucks yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun ise yarışta 18 birincilik, 15 ikincilik ve 64 üçüncülük oyuyla biraz geride kaldığı farkedildi.



İlk 5'i tamamlayan diğer isimler ise Jayson Tatum ve Luka Doncic oldu.





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