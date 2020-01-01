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Embiid kavgayı geride bıraktı, Towns'a destek oldu!

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sezon başında kavga ettiği, annesinin sağlık sorunları ile uğraşan Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'a destek çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sezon başında kavga ettiği, annesinin sağlık sorunları ile uğraşan Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'a destek çıktı.

Embiid ve Towns, sezon başında karşılıklı oynadıkları bir maçta, büyük bir kavgaya girmişlerdi.

Ama şimdi Towns'ın annesi maalesef koronavirüs için pozitif test sonucu alıp komada olduğu için, Embiid bu durumu bir kenara bıraktı:

"Seninleyiz kardeşim! Dua etmeye devam edeceğiz"

Sixers yıldızı ve NBA'in geri kalanı, Towns'ın annesi için hızlı bir iyileşme olması adına dua ediyor.


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