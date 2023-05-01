Embiid'in bu geceki oynama durumu "şüpheli"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, Boston Celtics'e karşı playoff ikinci tur serisinin 1. maçında oynama durumunun "şüpheli" olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid'in bu geceki oynama durumu 'şüpheli'
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01 Mayıs 2023 15:01
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid'in, Boston Celtics'e karşı playoff ikinci tur serisinin 1. maçında oynama durumunun "şüpheli" olduğu belirtildi.

Sixers koçu Doc Rivers, sağ dizindeki burkulma ile uğraşan Embiid'in bu gece oynanacak 1. maçta oynama durumu konusunda şu şekilde konuştu.

"Yeni bir şey yok. Açıkçası doktorlar ona bakmıştı ve sonrasında hiçbir şey yapmamıştı. Lakin muhtemelen en azından 1. maç için oynama durumuna şüpheli derdim. Göreceğiz."

Embiid, 76ers'ın Brooklyn Nets'i süpürdüğü ilk turun 4. maçını kaçırmış, o zamandan şimdiye dinlenmek için 11 günlük bir zaman dilimi olmuştu.

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