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Embiid'in, 76ers'ın 150 milyon dolarlık teklifine tepkisi neydi?

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, NBA'deki ilk üç sezonda sadece 31 maçta oynamasına rağmen 76ers'ın kendisine 150 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmesinin ardından verdiği tepkiyi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, NBA'deki ilk üç sezonda sadece 31 maçta oynamasına rağmen 76ers'ın kendisine 150 milyon dolarlık bir sözleşme teklif etmesinin ardından verdiği tepkiyi açıkladı.

Embiid, 2017'de müzmin sakat olmaya meyilli olarak görülmesine rağmen 76ers'ın kendisine yüklü bir kontrat teklif etmiş olmasına verdiği tepkiyi, kısa süre önce Golden State Warriors forveti Draymond Green'in podcast'inde paylaştı:

"Menajerime 'Sen neden bahsediyorsun?' demiştim. Üç senede 31 maçta zar zor oynamıştım. Kendime hiç inancım yoktu. O da bana sözleşmedeki tüm bu detayları anlatmaya başlamıştı.

Şahsen kontratın ne kadar garantili falan olduğu umurumda değildi. Her ne veriyorlarsa imzalayacaktım, çünkü deliliğin önde gideniydi. 31 maç oynadıktan sonra bana 150 milyon dolar ödeyeceklerdi! 'Kafayı yemişler herhalde' demiştim".

76ers'ın oynadığı kumarın zaman içinde olumlu sonuç verdiğini kanıtlamış olan Embiid, bu sezon maç başına 29.9 sayı, 11.4 ribaund ve 4.4 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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