Ellington: "Lakers'tan önce, aklımda Nets vardı"

Los Angeles Lakers guardı Wayne Ellington, Lakers'tan önce Brooklyn Nets ile anlaşmayı düşündüğünü itiraf etti.



Veteran oyuncu, "Noble and Roosh Show" isimli podcast'te, Lakers'a dönüşü hakkında konuştu:



"Baktığım bazı takımlar vardı. Brooklyn de bunlardan biriydi. Ama LA benim için fazlasıyla iyi bir yerdi. Açıkçası, Brooklyn'de zaten Joe Harris gibi benim yaptıklarımın benzerini yapan bazı şutörler var. O yüzden benim için kolay bir karardı."



Bu sezon Lakers'ın rotasyonunda önemli bir role sahip olması beklenen Ellington, geçtiğimiz sezon Detroit Pistons formasıyla çıktığı 46 maçta %42.2 üçlük isabetiyle oynamıştı.



