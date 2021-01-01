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Ellington: "Lakers'tan önce, aklımda Nets vardı"

Los Angeles Lakers guardı Wayne Ellington, Lakers'tan önce Brooklyn Nets ile anlaşmayı düşündüğünü itiraf etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers guardı Wayne Ellington, Lakers'tan önce Brooklyn Nets ile anlaşmayı düşündüğünü itiraf etti.

Veteran oyuncu, "Noble and Roosh Show" isimli podcast'te, Lakers'a dönüşü hakkında konuştu:

"Baktığım bazı takımlar vardı. Brooklyn de bunlardan biriydi. Ama LA benim için fazlasıyla iyi bir yerdi. Açıkçası, Brooklyn'de zaten Joe Harris gibi benim yaptıklarımın benzerini yapan bazı şutörler var. O yüzden benim için kolay bir karardı."

Bu sezon Lakers'ın rotasyonunda önemli bir role sahip olması beklenen Ellington, geçtiğimiz sezon Detroit Pistons formasıyla çıktığı 46 maçta %42.2 üçlük isabetiyle oynamıştı.


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