'Elazığspor, Fenerbahçe ve milli takım onun herşeyiydi'

Elazığ'da simit satarak hayranı olduğu Elazığspora destek olan ve "Bu takım hepimizin." paylaşımıyla futbol camiasının sevgisini kazanan Muhammed Furkan Gündüz'ün acılı babası Yaşar Gündüz, 16 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren oğlunu anlattı.Muhammed Furkan'ın vefatının ardından Onurlar Camisi'nde taziyeleri kabul eden 59 yaşındaki baba Gündüz, yaptığı açıklamada, hiç beklenmedik bir anda tek oğlunu genç yaşına rağmen kalp krizi sonucu kaybetmenin acısını yaşadığını belirtti.Kalp hastalığının genetik olarak aileden geldiğini kendisinin ve diğer aile bireyleri ile yakın akrabalarında bu rahatsızlığın olduğunu ifade eden Gündüz, "17 yıl sonra oğul sahibi oldum. Ondan önce iki kızım vardı. Evde el bebek, gül bebek büyüdü. Oğlum doğduktan sonra hayatım düzene girdi, ama o da öldü. Allah verdi, Allah aldı." ifadelerini kullandı.Gündüz, Muhammed Furkan'ın küçük yaşlardan itibaren futbola karşı büyük bir ilgi duymaya başladığını, zamanla futbolun kendisinde tutku haline geldiğini anlattı.Hayatını futbolla yaşayan oğlunun kentin amatör spor kulüplerinden Mornik Spor'da file bekçiliği yaptığını, futbol tutkusundan dolayı geçen yıl lise 2. sınıfta iken okuluna ara verdiğini dile getiren Gündüz, şöyle devam etti:"Pırıl pırıl, kalbi temiz bir çocuktu. Vatanı ve milleti için canını seve seve verecek birisiydi. Elazığspor, Fenerbahçe ve milli takım dedin mi akan sular dururdu onun için. Onun her şeyi futboldu."Gündüz, oğlunun lise eğitimini tamamlamak için Açık Öğretim Lisesi'ne (AÖL) kayıt yaptırmaya karar verdiğini söyledi.Hayatını kaybettiği günün sabahında AÖL kaydını yaptırmaya birlikte gittiklerini aktaran acılı baba, "Sabah Halk Eğitim Merkezine gittik. O gün kayıttan sonra bir fotoğrafı artmıştı, onu da bana verdi, 'Baba al bu fotoğrafı cebinde sakla, ölürsem sende hatıra kalsın.' dedi. Bu söylediğini dikkate bile almadım. Döndük eve geldik, akşam dışarı çıktı, kalp krizi geçirdi. İzzet Paşa Camisi'nin orada yere yığılıyor, alıp hastaneye götürüyorlar. Hastaneden aradıklarında öldüğünden haberim oldu." dedi.Boş zamanlarında simitçilik yapan oğlunun bu işi ihtiyaçtan dolayı yapmadığını, kazandığı parayla daha çok ihtiyaç sahiplerine yardım ettiğini aktaran Gündüz, simit satarak insanlara yardım eli uzatan Furkan'ın, 2016'da sattığı simitlerin parasıyla Elazığspor için başlatılan yardım kampanyasına verdiği destek ve bununla ilgili yapılan bir paylaşımdan sonra tüm futbol camiasının sevgisini kazandığını hatırlattı.Gündüz, Muhammed Furkan'dan geriye sadece vesikalık fotoğrafı ile Elazığspor'a destek çağrısını içeren video paylaşımının kaldığını belirterek, şöyle konuştu:"O her şeyi Elazığspor için yapıyordu. Gidip simit satıyordu, parasıyla takımının tüm maçlara gidiyordu. Oğlumla gurur duyarım. Herkes bunu beceremez. Elinden geldiğince insanlara yardım etti, 1 lirasını 10 kişiyle paylaşırdı, öyle bir çocuktu. Garibanları görseydi, sattığı simitlerini götürür onlara dağıtırdı."Gündüz, oğlumun ölümünün ardından Türkiye'nin her yerinden tanımadığı insanlardan taziye mesajları aldığını sözlerine ekledi.