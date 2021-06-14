Karadeniz'den bir yıldız daya uçmaya hazırlanıyor. Her dönem bir oyuncuyu Avrupa'ya pazarlayan Trabzonspor, bu sezon da iki ismi birden gönderecek gibi görünüyor. Ki onlardan ilki şu anda EURO 2020'de A Millî Takım formasını giyen Uğurcan Çakır. Diğeri de ciddi talipleri olan Ekuban. Bordo mavili forma altında kariyerinin en iyi dönemlerini çıkaran Ganalı oyuncu için Fransa ve İtalyan kulüpleri devrede.



Bir yılı daha var

Nişanlısıyla şu anda İtalya'da bulunan Ekuban'ın gönlünde geçen lig ise İtalya. Bu konuda en istekli kulüpler ise Fiorentina, Sampdoria ve Genoa. Ayrıca Fransa'dan da St. Etienne, hücum oyuncusu için devrede. Ağaoğlu yönetimi ise şu anda güncel piyasa değeri 7 milyon avro alan Ekuban'ı en düşük 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında vermek istiyor. Ekuban'ın bir sezon daha mukavelesi bulunuyor.



