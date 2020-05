Efsanevi 1998 Finalleri 6. maçı, film olarak yayınlanacak!

ESPN'in, 1998 NBA Finalleri 6. maçını sinematik olarak gösterecek olan "Game 6: The Movie" isimli bir film yayınlayacağı bildirildi.



Yayında, beş farklı NBA Entertainment kamerası tarafından yakalanmış olan özel, daha önce hiç görülmemiş maç görüntüleri yer alacak.



Ayrıca Chicago Bulls ve Utah Jazz arasındaki maç ilk kez yüksek çözünürlüklü olarak sunulacak.



ESPN'den Connor Schell, konuyla ilgili şunları paylaştı:



"Hayranları aksiyonun içinde daha da çeken yenilikçi ve yeni bir sunumla, daha önce hiç görülmemiş görüntüler içeren, NBA tarihindeki en çok hikaye dolu maçlardan birini sergileme fırsatımız nadiren oluyor. Game 6: The Movie, The Last Dance'teki 1997-98 sezonu Chicago Bulls'unun yolculuğunu yeniden yaşadıktan sonra, basketbol hayranlarına daha fazla keyif vermenin heyecan verici ve yaratıcı bir yolu olacak. Filmde çekilen bu materyal 22 yıldır NBA arşivlerinde yer alıyor ve bu inanılmaz fırsat için NBA Entertainment ve Winik Media'daki meslektaşlarımıza çok minnettarız."