Efelerimizin rakibi Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında çarşamba günü İstanbul'da Azerbaycan'ı ağırlayacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.
A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 7 puanla zirvede yer alıyor. Grupta son sıradaki Azerbaycan'ın ise puanı bulunmuyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.
A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 7 puanla zirvede yer alıyor. Grupta son sıradaki Azerbaycan'ın ise puanı bulunmuyor.
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