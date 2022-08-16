Efelerimizin rakibi Azerbaycan

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında çarşamba günü İstanbul'da Azerbaycan'ı ağırlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 17.30'da başlayacak. Karşılaşma, voleybolseverler tarafından ücretsiz takip edilebilecek.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, elemelerde grubunu ilk sırada tamamlaması veya en iyi 5 grup ikincisinden biri olması halinde adını Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne yazdıracak.



A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye, 7 puanla zirvede yer alıyor. Grupta son sıradaki Azerbaycan'ın ise puanı bulunmuyor.





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