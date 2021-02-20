Efecan Karaca: 'Muslera ahtapot gibiydi'

Alanyaspor'da Efecan Karaca, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından A Spor'a konuştu.Futbol adına doğruları yaptıklarını kaydeden Efecan, "Takım arkadaşlarımı 2. yarıdaki performansından dolayı tebrik ederim. Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı 2. yarıda yüzde 80'e 20 oynamışız. İlk yarıda 15 dakika 3 tane Galatasaray'ın net pozisyonu var, onu da gözden kaçırmamak lazım, ilk yarı iyi oynadılar. Bizim yaptığımız presi iyi çalışmışlar, iyi çıktılar. 2. yarı çok farklı bir Alanyaspor vardı. Futbol adına her şeyi yaptık ama Muslera'yı geçemedik. Gerçekten ahtapot gibiydi, tebrik ederim Muslera'yı da. Hocamız da 'Futbol için her şeyi yaptınız, futbol bu' dedi, hepimizi tebrik etti." dedi.Muslera'yı geçemediklerini belirten milli oyuncu, "Fenerbahçe maçında topun kontrolü bizdeydi ama bu kadar pozisyon bulamamıştık. Bu maçta çok pozisyona girdik ama Muslera'yı geçemedik. Bizim bir sistemimiz var, ne olursa olsun onu oynamaya çalışıyoruz, başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim oyunumuz bu, bunu oynamaya devam edeceğiz. Futbol adına güzel şeyler yapıyoruz. Gol olur olmaz yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın itiraz ettiği kırmızı kart pozisyonu için görüşleri sorulan Efecan Karaca, "Maçta itiraz ediyorsun kırmızı değil diye ama pozisyonu görmedim, yorum yapamam. Kırmızı kartsa kırmızı, hakem sarı verdi, öyle değerlendirdi." diye konuştu.