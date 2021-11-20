Aytemiz Alanyasporlu Efecan Karaca, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Efecan Karaca "Milli arada çok iyi hazırlandık. Aradan önce Rize'de kötü oynamıştık. Bu haftaya çok iyi hazırlandık. Beşiktaş'ı iyi analiz ettik ve 2-0 kazandık. İkinci yarı psikolojik olarak geriye yaslandık ama Beşiktaş'ın net bir pozisyonu yoktu." dedi.

İlk yarının sonunda iptal edilen bir golleri hakkında konuşan Efecan Karaca "Ben ofsaytmışım golde. Bence doğru bir karar. Ofsayttan gelip Vida'yı bozduğum için doğru karar. Ben ofsayt olmasaydım gol olabilirdi. Hoca da 'Sen ofsaytsın' dedi. Ben oradan geriden gelip baskı yaparak Vida'yı şaşırttım. Ofsayt doğru karar." ifadelerini kullandı.





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