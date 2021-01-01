Edwards: "Gobert, yüreğime korku salmıyor!"

Minnesota Timberwolves forveti Anthony Edwards, Utah Jazz pivotu Rudy Gobert'ten "korkmadığını" söyledi.



Timberwolves'un Jazz ekibine 104-136 mağlup olduğu dün geceki maçın ardından Edwards, Gobert için bazı ifadelerde bulundu.



Edwards, Dallas Mavericks forveti Kristaps Porzingis'in ligdeki en iyi çember savunucusu olduğunu belirterek, Gobert'in "yüreğine korku salmadığını" iddia etti:



"Ne zaman Porzingis'e karşı oynasam, turnike atamıyorum. Rudy Gobert'in üzerinden neden pozisyon tamamlayamadığımızı anlamıyorum. Kendisi şahsen yüreğime korku salmıyor. Nedenini bilmiyorum."



Wolves, Jazz ile 23 Aralık tarihinde bir kez daha karşı karşıya gelecek.



