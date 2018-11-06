Edin Dzeko: ''Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak daha kolay''

Şampiyonlar Ligi'ndeile karşılaşacak Roma'da golcü futbolcu, maç öncesi açıklamalarda bulundu.Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 5 gol, Serie A'da ise 10 maçta 2 gol atan Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmanın daha kolay olduğunu belirtti.Rusya'da oynanacak maç öncesinde konuşan Dzeko, ''Bir şekilde Avrupa'da gol atmak daha kolay. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. Takımlar her maçını kazanmak istiyor. Gol atmak daha kolay oluyor çünkü karşınızda topun gerisinde bekleyen 10 tane futbolcu olmuyor.'' sözlerini kullandı.