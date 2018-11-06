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Edin Dzeko: ''Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak daha kolay''

Roma'nın Bosnalı forveti Edin Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları CSKA Moskova maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Edin Dzeko: ''Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak daha kolay''
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06 Kasım 2018 18:56
Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova ile karşılaşacak Roma'da golcü futbolcu Edin Dzeko, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 5 gol, Serie A'da ise 10 maçta 2 gol atan Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmanın daha kolay olduğunu belirtti.

''TOPUN ARKASINDA 10 KİŞİ BEKLEMİYOR''

Rusya'da oynanacak maç öncesinde konuşan Dzeko, ''Bir şekilde Avrupa'da gol atmak daha kolay. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. Takımlar her maçını kazanmak istiyor. Gol atmak daha kolay oluyor çünkü karşınızda topun gerisinde bekleyen 10 tane futbolcu olmuyor.'' sözlerini kullandı.

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