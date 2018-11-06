Edin Dzeko: ''Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak daha kolay''

Şampiyonlar Ligi'nde CSKA Moskova ile karşılaşacak Roma'da golcü futbolcu Edin Dzeko, maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 5 gol, Serie A'da ise 10 maçta 2 gol atan Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmanın daha kolay olduğunu belirtti.
''TOPUN ARKASINDA 10 KİŞİ BEKLEMİYOR''
Rusya'da oynanacak maç öncesinde konuşan Dzeko, ''Bir şekilde Avrupa'da gol atmak daha kolay. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. Takımlar her maçını kazanmak istiyor. Gol atmak daha kolay oluyor çünkü karşınızda topun gerisinde bekleyen 10 tane futbolcu olmuyor.'' sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 5 gol, Serie A'da ise 10 maçta 2 gol atan Dzeko, Şampiyonlar Ligi'nde gol atmanın daha kolay olduğunu belirtti.
''TOPUN ARKASINDA 10 KİŞİ BEKLEMİYOR''
Rusya'da oynanacak maç öncesinde konuşan Dzeko, ''Bir şekilde Avrupa'da gol atmak daha kolay. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok güçlü. Takımlar her maçını kazanmak istiyor. Gol atmak daha kolay oluyor çünkü karşınızda topun gerisinde bekleyen 10 tane futbolcu olmuyor.'' sözlerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın