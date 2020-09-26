Eddie Newton: "Zaman doldu! Artık 3 puan"

Trabzonspor, ilk iki haftayı 1 puanla geçtikten sonra Yeni Malatyaspor'u mağlup ederek 3 puanla tanışmak istiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Eddie Newton: 'Zaman doldu! Artık 3 puan'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Eylül 2020 09:41
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı güçte başlayamadı.

Eksikler, sakatlar, cezalar, gidenler, transferlerin uyumu, takımın tam oluşmaması derken ilk 2 haftada önce Beşiktaş'a kaybeden ardından da Denizlispor ile berabere kalan Trabzonspor, artık 3 puana kavuşmak istiyor.

Karadeniz Fırtınası bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Eddie Newton ve öğrencilerinin parolası kazanarak moral bulmak.

Eddie Newton, "Daha iyi olabilmek için zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. O zaman doluyor. Artık Yeni Malatyaspor maçında neler yapabileceğini göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

AFOBE-BAKER TAKIMA ALIŞTI

Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için