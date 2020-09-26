Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyonluğa oynayan Trabzonspor bu yıla aynı güçte başlayamadı.



Eksikler, sakatlar, cezalar, gidenler, transferlerin uyumu, takımın tam oluşmaması derken ilk 2 haftada önce Beşiktaş'a kaybeden ardından da Denizlispor ile berabere kalan Trabzonspor, artık 3 puana kavuşmak istiyor.



Karadeniz Fırtınası bugün sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Eddie Newton ve öğrencilerinin parolası kazanarak moral bulmak.



Eddie Newton, "Daha iyi olabilmek için zamana ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. O zaman doluyor. Artık Yeni Malatyaspor maçında neler yapabileceğini göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.



AFOBE-BAKER TAKIMA ALIŞTI



Ayaklarının tozuyla Denizlispor karşılaşmasına çıkan Benik Afobe ve Lewis Baker her geçen gün takıma daha çok alışıyor. Teknik direktör Eddie Newton'ın sisteminde önemli yere sahip olan iki futbolcu bu haftayı çok iyi geçirdi. İngiliz çalıştırıcı, Yeni Malatyaspor karşısında iki isme de çok güveniyor.



