Eddie Newton: "Bu galibiyetlerin devamı gelmeli"

Geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini alan Trabzon'da İngiliz teknik adam "Bu galibiyetlerin devamı gelmeli." dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Trabzonspor.org
Eddie Newton: 'Bu galibiyetlerin devamı gelmeli'
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02 Ekim 2020 11:00
Sezona evinde Beşiktaş yenilgisiyle başlayan, ardından deplasmanda Denizlispor ile berabere kalan Trabzonspor, ligdeki ilk galibiyetini ise geçen hafta Yeni Malatyaspor karşısında almıştı.

Dördüncü hafta maçında bu akşam Gaziantep deplasmanında boy gösterecek olan bordo-mavililerde parola galibiyet.

Şampiyonluk yarışında olmak için seri galibiyetler almaları gerektiğini söyleyen teknik direktör Eddie Newton "Oyun felsefemiz oturuyor. Üst üste alacağımız galibiyetler öz güvenimizi de yerine getirecek. Bu yüzden de galip gelmeye devam etmeliyiz. Milli araya kayıpsız girelim" dedi.

Bordo-mavililerde sakatlığı süren Uğurcan yok, Abdulkadir Parmak'ın ise Gaziantep maçında riske edilmeyeceği öğrenildi.



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