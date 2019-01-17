Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Galatasaray'ın eski oyuncusu Blerim Dzemaili'ye bir talip çıktı.İtalya basınında yer alan habere göre Atalanta, Bologna'ya 32 yaşındaki tecrübeli orta saha Dzemaili için bir teklif sunacak. Bologna'nın sezonun ilk yarısında 15 maça çıkan tecrübeli oyuncuyu göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi.Taraftarların görüşüp Dzemaili'nin geleceğinin birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.İsviçreli tecrübeli oyuncunun Bologna ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.