Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Brooklyn'in "büyük üçlüsünün" uzatma kontratları üzerine "doğru kararı" vermesini beklediğini söyledi.



Durant, James Harden ve Kyrie Irving, bu yaz Nets ile sözleşme uzatması yapmak için uygun durumda olacaklar ve genel menajer Sean Marks'ın niyeti ise, bu anlaşmaları imzalamaları yönünde.



KD, uzatmaların imzalanmasını umduğunu şu sözlerle dile getirdi:



"Öncelikle o ortamda olmayı seviyorsunuz. Oyunu oynamaktan zevk alıyorsunuz, en önemli şey de bu. Sanırım üçümüz de beraber oynamaktan zevk alıyoruz. Ama bu kişisel bir şey ve herkesin durumu farklı. Eminim doğru zaman geldiğinde hepimiz kendimiz için doğru kararı vereceğiz."



Durant dört yıllığı 197.7 milyon dolarlık, Harden üç yıllığı 161.1 milyon dolarlık, Irving ise dört yıllığı 181.6 milyon dolarlık yeni sözleşmeler imzalayabilecekler. Irving eğer sözleşmesinden vazgeçip beklemeye karar verirse, 2022'de beş yıllığı 235 milyon dolarlık bir kontrat imzalama şansına sahip olacak.



"DAHA İYİ OLMAYA TEŞVİK EDEN BİR ORTAMDAYIM"



Durant, Golden State Warriors ile üstüste 1+1 kontratları imzalamış olsa da, kendisini Brooklyn ile uzun vadeli olarak gördüğünü açıkladı:



"En önemli şeyler, harika bir ortamda olacak oyundan zevk alan takım arkadaşlarınızın etrafında bulunmak. Bireysel olarak gelişmeye devam etmek. Takım arkadaşlarımın daha iyiye gittiğini görmek çok hoşuma gidiyor. Ben de daha iyi olmaktan keyif alıyorum ve her gün bunu teşvik eden bir ortamdayım."



