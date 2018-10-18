Durant: "Kimsenin ilgisine ihtiyacım yok"

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Kevin Durant, yeni sezonun Golden State Warriors'ta geçireceği son sezon olduğuna dair söylentilere bıkkın bir tavırla yanıt verdi.Kontratındaki son sezonunda yer alan KD, muhabirlerin kendisini her gördüğünde serbest oyuncu dönemiyle ilgili soru yöneltmesinden bıktığını da belirtti: