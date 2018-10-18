Durant: "Kimsenin ilgisine ihtiyacım yok"

Kevin Durant, yeni sezonun Golden State Warriors'ta geçireceği son sezon olduğuna dair söylentilere bıkkın bir tavırla yanıt verdi.
Kontratındaki son sezonunda yer alan KD, muhabirlerin kendisini her gördüğünde serbest oyuncu dönemiyle ilgili soru yöneltmesinden bıktığını da belirtti: "Kimsenin beni tekrar takımına almasına veya takdir edilmeme ihtiyacım yok. Warriors'tan ekstra bir efora ihtiyaç duymuyorum. Ben burada basketbol oynamak ve maç kazanmak için varım. Bu organizasyonun amacının ne olduğunu biliyorum." "İnsanlar yalnızca basketbola odaklansın istiyorum. Sahada ne varsa ona odaklanın. Yalnızca bunu yapmak zor biliyorum. Bu tarz muhabbetler eğlenceli olduğu için bu tarafa eğilimin kolay olduğu gerçeği var. Ama serbest oyuncu dönemiyle ilgili analiz yapmak için sezon sonunu bekleyin."