Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, Oklahoma City Thunder'ın genel menajeri Sam Presti'ye ilk turda 15 draft hakkı stokladığı için şaka yoluyla takıldı.



NBA 2K video oyunundaki modlardan biri olan GM modu, Durant'in oynamayı çok sevdiğini belirttiği, bir takım üzerinde tam kontrole sahip olunabilen bir oyun modu olarak biliniyor.



KD, Thunder'ın genç bir çekirdek oluşturma süreci hakkında konuşarak, 2K oynarken tıpkı Presti gibi draft hakkı stoklamak için elinden gelen her şeyi yaptığını itiraf etti:



"2K'de GM modunu simüle ettiğinizde, Sam Presti rotasını izleme ve draft haklarını biriktirme eğiliminde oluyorum. Bu ligde elinizde kullanabileceğiniz o kadar çok varlığınız var ki, bir takımla birçok şey yapabilirsiniz."



Yıllar boyunca yaptığı birçok takas anlaşması sayesinde Presti, Thunder'ın şu anda önümüzdeki yedi sene boyunca kullanabileceği 14 birinci tur ve 22 ikinci tur draft hakkını elde etmeyi başarmıştı.



