Down sendromlu milli yüzücü Ada, dünya rekoru sahibi

Milli yüzücü Ada Zehra Anlatıcı, İtalya'da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası'nda 200 metre kurbağalamada dünya rekorunun sahibi oldu.



Padova kentinde devam eden şampiyonada dün yapılan yarışlarda ay-yıldızlı sporculardan Ada Zehra, 200 metre kurbağalamada altın, 100 metre serbest stilde gümüş, 50 metre sırtüstünde ise bronz madalya kazandı.



Başarısını AA muhabirine değerlendiren Ada Zehra Anlatıcı, "Sekiz yıldır yüzüyorum ve şu an 16 yaşındayım. Sakarya'da yaşıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nın birinci günde hem birincilik hem ikincilik hem üçüncülük kazandım. 200 metre kurbağalamada altın madalya kazandım, çok mutlu oldum, İstiklal Marşı'mızı da okuttum. 100 metre serbestte ikinci, 50 metre sırtüstünde üçüncü oldum. Çok mutluyum, önümüzdeki yarışlarda da hedefim madalya kazanmak." diye konuştu.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yüzme Teknik Kurul Başkanı Gaye Kurubaş ise Ada'nın kazandığı dünya rekorunu şöyle değerlendirdi:



"Ada'yı 11 yaşındayken Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığında keşfettik. O Türkiye Şampiyonası'nda gördükten sonra buralara geleceğini tahmin edebiliyorduk. Yüzmede gelişimini sürdürüyor. Dünkü yarışlarda dünya rekoru kırdı. Şampiyonada 21 ülkeden 514 sporcu içinden 88 kişi yüzme branşında yarışıyor. Aynı zamanda İrem Öztekin ve Ada Zehra Anlatıcı mozaik engel grubunda. Dünyada çok az mozaik engel grubu sporcusu var. Bir de öğrenim hayatında da normal öğrenim görüyor. Ailesinin desteği inanılmaz. Yani anne baba gerçekten üzerine titriyor."



Ada Zehra'nın kırdığı dünya rekorunun çok önemli olduğunu vurgulayan Kurubaş, "Ada, sürpriz yaparak bize yeni dünya rekorunu kazandırdı. Yüzmede 200 metre kurbağalamada dünya rekoru 4.07.21'lik dereceyle en son 2016'da kırılmış. Milli yüzücümüz Ada Zehra dün 4.05.47'lik derecesiyle uzun kulvar mozaik sınıflandırma dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Bu genç yaşında böyle bir başarı kazanması çok sevindirici." diye konuştu.



Koçak: "Çok sayıda madalya ve rekorlarla dönmek istiyoruz"



Genç milli yüzücü Ada'nın derecesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Down Sendromlu Yüzme Milli Takımı Antrenörü Çetin Koçak, bir günde üç ayrı kategoride derece yapmanın kolay olmadığını belirterek, "Öncelikle şampiyonaya sıkı bir şekilde illerinde hazırlanan öğrencilerimizi haftada beş gün havuz antrenmanı, iki günde kara antrenmanı olmak üzere haftanın yedi günü çalıştıran kulüp antrenörlerine teşekkür ediyoruz." dedi.



Milli takım olarak da yoğun çalıştıklarını aktaran Koçak, "Dünkü yarışmalara sabah seansında ilk önce 100 metre serbestte İrem Öztekin ve Ada Zehra Anlatıcı ile finale kaldık. Daha sonraki serilerimiz için de hemen akabinde hiç ara verilmedi. Biraz da onun zorluğunu çektik. Sonra 200 metre kurbağalama ve hemen peşinden 50 metre sırtüstü olmak üzere üç yarışta finale kaldık. Ada ve İrem ile finalde başarılı yüzüp, altın, gümüş ve bronz madalya aldık." şeklinde konuştu.



Milli yüzücülerin kazandığı derecelerin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Koçak, "Bayrağımızı göndere çektirdik, güzel duygular yaşadık. Daha önümüzde yarışlar devam edecek. Aynı şekilde Ada'nın, İrem'in ve Alper'in de yapılacak beşer yarışından madalya umutlarımız çok yüksek. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Yüzme adına gurur verici. Türkiye'ye çok sayıda madalya ve rekorla dönmek istiyoruz. Hedefimiz seneye Antalya'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda (Trisome Oyunları) daha çok madalya elde etmek." değerlendirmesinde bulundu.