Down sendromlu milli sporcular, 92 madalyayla Trisome Oyunları tarihine geçti

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) milli sporcular, 92 madalyayla organizasyon tarihine geçti.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen ve 33 ülkeden 1058 kişinin katıldığı organizasyon sona erdi.



Türkiye'yi atletizm, basketbol, cimnastik, futsal, judo, masa tenisi, tenis ve yüzme branşlarında 86 özel sporcu temsil etti.



Ay-yıldızlı sporcular, organizasyonda 30 altın, 35 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 92 madalyayla Trisome Oyunları tarihinin madalya rekorunu kırdı.



Rekorlarla gelen madalyalar



Yüzme branşında Ada Zehra Anlatıcı, 50 metre kurbağalamada 46.95, 200 metre serbestte 2.58.65 ve 50 metre serbestte 36.33'lük derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.



Emirhan Akçakoca uzun atlama, Ali Topaloğlu gülle atma ve Muhammet Eren Uysal ise 1500 metrede dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.



Judo ve Atletizm Milli Takımları, "takımlar kategorisi"nde altın madalya elde etti.



Down Futsal Milli Takımı ikinci ve yine Down Basketbol Milli Takımı ise tarihinde ilk kez ikinci oldu.



Basketbolda milli takım sporcusu Eren Yılmaz, 2024 Trisome Oyunları'nın en değerli oyuncusu seçildi.



Madalyaların dağılımı



Judo: 7 altın, 5 gümüş, 2 bronz ve Judo Takımlar Şampiyonluk Kupası



Cimnastik: 9 altın, 7 gümüş ve 4 bronz



Yüzme: 3 altın, 7 gümüş ve 3 bronz



Masa tenisi: 3 bronz



Atletizm: 11 altın, 13 gümüş ve 12 bronz



Tenis: 1 gümüş ve 3 bronz



Basketbol: Down Basketbol Milli Takımı gümüş madalya



Futsal: Down Futsal Milli Takımı gümüş madalya



Aydın: "2024 Trisome Oyunları çok büyük bir organizasyondu"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, böyle büyük bir organizasyonu Antalya'da düzenlemelerinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



"2024 Trisome Oyunları, çok büyük bir organizasyondu. Turizmin başkenti Antalya'mızda misafir ettiğimiz herkes çok memnun kaldı. Bu yüzden özel sporcularımızı her zaman bağrına basan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, oyunların açılışını yapan Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, önceki dönem Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcılarımız Hamza Yerlikaya ve Sevim Sayım Madak'a, Spor Hizmetleri Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır'a, bakanlık bürokratlarımıza, Antalya Valimiz Hulusi Şahin'e, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve ekibine, Türk Hava Yolları'na, Spor Toto'ya, Türk Telekom'a, Papara'ya, Alagöz Holding'e, Halkbank'a, Fuska Su'ya, TÖSEV'e, TESYEV'e, yazılı ve görsel medyaya ayrı ayrı teşekkür ediyorum."