Bundesliga'da 25. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 16. dakikasında Marco Reus ile öne geçen Borussia Dortmund devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.
Mücadelenin 73. dakikada ise sahneye Kevin Danso çıktı. Augsburg bu golle birlikte skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund ile Augsburg 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 41'e yükseltti. Augsburg ile 32 puanda kaldı.
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Karşılaşmanın 16. dakikasında Marco Reus ile öne geçen Borussia Dortmund devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.
Mücadelenin 73. dakikada ise sahneye Kevin Danso çıktı. Augsburg bu golle birlikte skora denge getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund ile Augsburg 1-1 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 41'e yükseltti. Augsburg ile 32 puanda kaldı.
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