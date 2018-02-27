Bundesliga'da 25. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın 16. dakikasında Marco Reus ile öne geçen Borussia Dortmund devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.Mücadelenin 73. dakikada ise sahneye Kevin Danso çıktı. Augsburg bu golle birlikte skora denge getirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund ile Augsburg 1-1 berabere kaldı.Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 41'e yükseltti. Augsburg ile 32 puanda kaldı.