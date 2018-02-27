  •  
    Bugün 00:00'dan sonra serbest kalacak 24 isim
  •  
    G.Saray'a HAYAT veren 7 ayrılık kararı birden!..
  •  
    Galatasaray'ın sürpriz teklifini duyurdular!..
  •  
    F.Bahçe'nin gözdesiydi, şimdiki değeri ise çılgın
  •  
    Fenerbahçe istedi ama transferi Monchi yaptı!

Dortmund'a evinde Augsburg şoku!

Bundesliga'da 25. haftada Borussia Dortmund ile Augsburg 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Dortmund'a evinde Augsburg şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Şubat 2018 00:24
Bundesliga'da 25. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Marco Reus ile öne geçen Borussia Dortmund devreye 1-0'lık üstünlükle girmeyi başardı.

Mücadelenin 73. dakikada ise sahneye Kevin Danso çıktı. Augsburg bu golle birlikte skora denge getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund ile Augsburg 1-1 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 41'e yükseltti. Augsburg ile 32 puanda kaldı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için