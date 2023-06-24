Dortmund, Bellingham'ın varisini buldu!

Jude Bellingham'ı Real Madrid'e satan Borussia Dortmund, onun yerini Chelsea forması giyen Conor Gallagher ile doldurmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Dortmund, Bellingham'ın varisini buldu!
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24 Haziran 2023 15:43
Son güncelleme 24 Haziran 2023 15:54
Geçtiğimiz günlerde Jude Bellingham'ı 103 milyon euro karşılığında Real Madrid'e satan Borussia Dortmund, o bölgeyi yapacağı transferle doldurmak istiyor.

Alman basınında yer alan habere göre Borussia Dortmund, merkez orta saha transferi için Conor Gallagher'i gündemine aldı. 

Dortmund'un 23 yaşındaki İngiliz oyuncu için kulübü Chelsea ile temasa geçeceği belirtildi. 

Chelsea'nin piyasa değeri 32 milyon euro olan Gallagher'i cazip bir teklif gelmesi durumunda satabileceği ifade edildi. 

FARK YARATAMADI

2021-22 sezonunda Chelsea'den Crystal Palace'a kiralık gönderilen ve orada gösterdiği performans ile tekrar Chelsea'ye geri dönen Gallagher, Londra ekibinin istediği performansı gösteremedi. İngiliz oyuncu alınan kötü sonuçlarda eleştirilerin yoğun hedefindeki isimlerden biriydi. 

4 GOLE KATKI

Chelsea formasıyla 45 karşılaşmaya çıkan Gallagher, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Genç yıldız ismin 2025 yılına kadar İngiliz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

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