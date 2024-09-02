Dominik Livakovic bu sezon bambaşka!

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, bu sezon gösterdiği kurtarışlarla dikkat çekiyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Dominik Livakovic bu sezon bambaşka!
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02 Eylül 2024 10:21
Fenerbahçe'de geçen sezonki performansıyla eleştirilen Dominik Livakovic yeni sezona bambaşka başladı. Kalesinde güven veren Hırvat eldiven maç başına 4 kurtarış yüzdesi yakaladı.

Süper Lig'deki 4 maçın 3'ünde kalesini gole kapatan Livakovic, bu süreçte yüzde 82'lik kurtarış yüzdesi ile oynadı.

ZUFIC ETKİSİ

Kaleci antrenörü Sandro Zufic'in göreve başlamasıyla performansı değişmeye başlayan Hırvat futbolcu, Zufic'in rakip analizleri sayesinde oyununu geliştirmeyi başardı. Alanya maçında yaptığı asist de yine bu analizler sayesinde geldi.  

 

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