Domenec Torrent son 9 hafta kaderlerini çizecek

Son olarak Avrupa defterini kapatan Galatasaray, üç kulvarda da hedefsiz kalırken oyuncular ligde kalan haftalarda kendi kaderlerini belirlemek için sahaya çıkacaklar. Cim-Bom'da 9 maçta Teknik Direktör Domenec Torrent gelecek sezonun temellerini atacak.Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 59 yaşındaki çalıştırıcı futbolcuların performansını mercek altına alıp gidecek ve kalacak oyuncularla ilgili son kararını vereceği öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı oyuncuların takımdaki gelecekleri kalan 9 haftadaki performanslarına göre değerlendirilecek. Torrent bu süreçte her hafta rotasyon yapmaya devam edecek ve elinden geldiğince her oyuncusuna şans verecek.Sarı-kırmızılarda özellikle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Babel ve Feghouli gibi tecrübeli isimlerle beraber yine bir süredir kadroya giremeyen Arda Turan'ın bu periyottaki formu gelecekleri açısından belirleyici olacak.Galatasaraylı yöneticiler bu durumla ilgili olarak, "Ligde hedefimiz yok gibi görünüyor ama bulunduğumuz yer bize yakışmıyor. Kalan 9 haftada en iyi performansı ortaya koyup bu sezonu unutmak istiyoruz. Torrent bu takımın başında kalacak ve kadro için ne uygun görürse o gerçekleşecek" yorumunda bulundular.