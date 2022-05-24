Domenec Torrent, iki transfer istedi!

Galatasaray'daki geleceği belirsiz olan Teknik Direktör Domenec Torrent'in yeni sezonla ilgili raporunda mutlaka bir forvet alınmasını istediği öğrenildi.



Gomis, Muhammed ve Diagne'nin sözleşmesinin devam etmesine rağmen forvet takviyesi isteyen Katalan teknik adamın bu konuyla ilgili ön çalışmalara başladığı ve bir liste de hazırladığı belirtildi.



Torrent'in, Gomis ile Muhammed'in performansını yeterli bulmadığı, Diagne'nin ise ağır sakatlıktan çıkmasının handikapları üzerinde durdugu öğrenildi.



59 yaşındaki Katalan teknik adamın yine pas oyununda da kendilerine katkı sunacak, defansif yönü iyi olan bir kesici 6 numara takviyesini de zorunlu olarak gördüğü belirtildi. Ancak sarı-kırmızılıların teknik patronunun asıl güvencesi, kiralıktan dönecekler.



YUNUS VE AKBABA UMUDU



Sezonu Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün'den çok ümitli olan Torrent'in genç futbolcuyu büyük potansiyel olarak gördüğü belirtildi.



Torrent'in yine Alanyaspor'da kiralık olarak forma giymiş olan Emre Akbaba'nın da kendilerine büyük katkı vereceğini beklediği bildirildi.



