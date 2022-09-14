Domenec Torrent'e Süper Lig'den talip

Süper Lig'de yarım dönem Galatasaray'ı çalıştıran teknik direktör Domenec Torrent ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...



Sarı kırmızılılarda geçen sezon Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük görevine gelen ve sezonu sarı kırmızılı takımın başında tamamlayan Domenec Torrent, Süper Lig'deki maçları da yakından takip ediyor. Torrent son olarak Beşiktaş - Sivasspor maçını Vodafone Park'ta takip etti.



İspanyol teknik adam karşılaşmayı Beşiktaş yedek kulübesinin hemen arkasında yer alan bölümde yardımcısıyla birlikte izledi. Galatasaray'ın başında 20 maça çıkan Domenec Torrent, maç başına 1.30 puan ortalaması tutturmuştu.



Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden Torrent'in Süper Lig ekibinin başına geçeceği iddia edildi. İşte o takım ve tüm detaylar...



158 GÜN GÖREVDE KALDI



Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılıların başında 158 gün kaldı.



İspanyol teknik adamın gelişi de gidişi kadar olay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fatih Terim'le yolların ayrılması süreci nedeniyle hem Burak Elmas hem de Domenec Torrent'e bir türlü olumlu yaklaşım sergileyemedi.



TÜRKİYE'DEN AYRILMADI



Galatasaray'daki performansıyla oldukça eleştirilen Domenec Torrent, yeni başkanın seçilmesiyle takımdan ayrılmıştı. Domenec Torrent, sarı kırmızılı takımdan ayrıldı fakat Türkiye'den henüz ayrılmadı. Tüm bu gelişmeler sonrası bomba bir iddia ortaya atıldı.



YILIN İDDİASI



Sivasspor'un Rıza Çalımbay'ın yerine Domenec Torrent'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi.





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