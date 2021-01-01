Doc: "Bu yıl MVP Embiid olmazsa, 'Denver'daki çocuk' olsun isterim"

Philadelphia 76ers başantrenörü Doc Rivers, bu sezon MVP ödülünü bir pivotun kazanmasını istediğini söyledi.



Temple News yazarı Adam Aaronson, Rivers'ın MVP yarışı hakkında söylediklerini şu şekilde tweetledi:



"Doc Rivers, MVP ödülünü Joel Embiid'in kazanması gerektiğini düşündüğünü ve eğer o kazanmazsa, 'Denver'daki çocuğun' kazanması gerektiğini söyledi. Ödülü kazananın bir pivot olduğunu görmek istediğini de sözlerine ekledi."



Embiid bu sezon Sixers için 37 maçta 29.8 sayı, 11 ribaund ve 3.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



Doc'ın 'Denver'daki çocuk' şeklinde atıfta bulunduğu Nuggets yıldızı Nikola Jokic ise, sezonda oynadığı 55 maçta 26.0 sayı, 10.9 ribaund ve 8.8 asist ortalamalarına sahip.



