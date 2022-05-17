Trabzonspor 'un 2020-21 sezonu başında Al Ahli'den transfer ettiği Djaniny Semedo, Bordo-Mavililere veda edebilir. Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için astronomik bir teklif aldı. Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılması önlenen Djaniny Semedo bu kez kulübüne müthiş bir para kazandırarak ayrılıyor.



DJANİNY İÇİN ASTRONOMİK TEKLİF GELDİ



Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür gibi isimleri hatırı sayılır bir bedelle göndermesi beklenen Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Djaniny Semedo için Trabzonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.



TEKNİK EKİBİN KARARI BEKLENİYOR



Djaniny Semedo'ya gelen teklif karşısında mest olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın kararını bekliyor. Avcı'nın onay vermesi halinde Djaniny Semedo'nun transferi resmiyet kazanacak.



ABDULLAH AVCI İKNA ETMİŞTİ



Teknik direktör Abdullah Avcı geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Djaniny Semedo'nun sezon başında ayrılmak istediğini ancak doğru iletişimle oyuncuyu ikna ettiğini açıklamıştı.



DJANİNY SEMEDO'NUN KARNESİ



Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda 35 maça çıkan Djaniny 11 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Bordo-Mavililerle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ