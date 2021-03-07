Djaniny: 'Daha iyisini yapacağım'

6 haftalık gol hasretine Kasımpaşa deplasmanında son veren Trabzonspor'un tecrübeli forveti Djaniny Semedo, attığı gole rağmen çok daha net pozisyonları ise kaçırdı.



Bu konuda özeleştiri yapan tecrübeli forvet, Alanyaspor mücadelesinde yine ağları havalandırmak istiyor.



Abdullah Avcı'nın "Senden beklentim her zaman fazla" dediği Djaniny, "Maç içinde kaçırdığım fırsatların farkındayım. Alanyaspor karşısında daha iyisini yapacağım" diyerek hocasına söz verdi.



