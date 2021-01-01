Divac: "Jordan, bugün NBA'de 80 sayı ortalama yakalardı!"

Eski NBA oyuncusu Vlade Divac, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın bugünün NBA'inde 80 sayı ortalama yakalayabileceğini söyledi.



Yakın zamanda 'Buka' dergisiyle yaptığı bir röportajda konuşan eski All-Star oyuncu, cesurca Jordan'ın günümüz NBA'inde 80 sayı ortalaması yakalayabileceğini iddia etti.



Divac, bugünkü oyunun kurallarının Jordan'ın 90'larda asla sahip olamayacağı bir seviyede hakimiyet kurmasını sağlayacağını açıkladı:



"size şöyle açıklayayım. Bugünün NBA'inde Jordan olsaydı, kurallar nedeniyle maç başına ortalama 80 sayı atıyor olurdu. O zaman kimin en iyi olduğunu karşılaştırabilidsiniz. Kurallar değişti, fiziksel temas yok, sert oyun yok, odaklı bir savunma yok. Taraftarlar için oynuyorlar ve daha fazla sayı atıyorlar, ki bunlar güzel şeyler. Ancak oyun, rekabeti giderek kaybediyor ve bu yüzden bir nesli diğeriyle karşılaştırmak imkansız, çünkü farklı bir dönemdeyiz."



Divac ayrıca MJ'in tarihin en büyük oyuncusu olduğunu ve başka hiçbir oyuncuya bir tutulamayacağını da sözlerine ekledi. Vlade, kariyerinin başlarında hem Chicago Bulls hem de Washington Wizards forması giyen Jordan'a karşı oynama fırsatı bulmuştu.



