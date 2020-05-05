Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Dick Advocaat, kariyerine Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da devam ederken, sarı-lacivertlilerle ilgili açıklama yaptı.
Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli takımın teknik heyetinda yer almak istediğini duyurdu.
"KUYT, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR"
Advocaat açıklamasında "Dirk Kuyt, Feyenoord'da bu yıl genç takımlarda görev yapacak. Antrenörlükteki deneyimini Liverpool ve Fenerbahçe'de kullanmak istiyor." dedi.
"F.BAHÇE'DE KUYT'A İDEAL BİR ORTAM VAR"
Hollandalı teknik adam Advocaat ayrıca "Fenerbahçe'de ona çok saygı duyuluyor. Teknik direktörlüğe geçebilmesi için ideal bir ortam var." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Dick Advocaat, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'ın sarı-lacivertli takımın teknik heyetinda yer almak istediğini duyurdu.
"KUYT, FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR"
Advocaat açıklamasında "Dirk Kuyt, Feyenoord'da bu yıl genç takımlarda görev yapacak. Antrenörlükteki deneyimini Liverpool ve Fenerbahçe'de kullanmak istiyor." dedi.
"F.BAHÇE'DE KUYT'A İDEAL BİR ORTAM VAR"
Hollandalı teknik adam Advocaat ayrıca "Fenerbahçe'de ona çok saygı duyuluyor. Teknik direktörlüğe geçebilmesi için ideal bir ortam var." ifadelerini kullandı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın