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Dirk: "Bu sezon, öncekinden daha iyi olacaktır"

Dirk Nowitzki NBA'de 21. sezonunu dört gözle bekliyor ve Dallas Mavericks'in 2017-18 sezonundaki başarısız sonucundan çok daha iyi iş başarmaları gerektiğini söylüyor.

Dirk Nowitzki NBA'de 21. sezonunu dört gözle bekliyor ve Dallas Mavericks'in 2017-18 sezonundaki başarısız sonucundan çok daha iyi iş başarmaları gerektiğini söylüyor.

40 yaşındaki Nowitzki, takımın yeni üyesi DeAndre Jordan ile güçlerini birleştirmek için özellikle heyecanlı:

"Sanırım geçen yıldan çok daha iyi olmalıyız. Bu bir sır değil. DeAndre'nin sistemimizde yaptıklarımız için harika olduğunu düşünüyorum. Rick Carlisle'ın sisteminde olduğunuzda oyunun iki tarafında da büyük bir ikili oyun varlığı bulunur. Ve bu sistemde daha iyi durumda olan çok pivot yok, hatta kendisi bu konuda ligin en iyisi olabilir bile. Kendisi koşar, çemberi korur, potaya devrilir, iyi zıplar, yani onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."

Mavs, önceki sezonu 24-58 serisiyle kapatmıştı.




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