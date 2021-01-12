Dica: 'Petrescu'nun Galatasaray ve Fenerbahçe yolu'

Romanya Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü Nicolae Dica, Kayserispor'la sözleşme imzalayan Dan Petrescu hakkında açıklamalarda bulundu.
Romanya Ligi'nde Cluj'la 3 sene üst üste şampiyon olan Petrescu'nun Kayserispor seçimi ülkesinde merak ediliyordu.
"DEVLERE YOLUNU AÇAR"
Rumen basınına açıklamalarda bulunan Dica; "Petrescu, orada Kayserispor'u küme düşmekten kurtardıktan sonra bir sonraki sezonu iyi geçirmeyi planlıyordur. Bu sayede Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplere yolunu açmayı başarır." dedi.
Kayserispor 16 puanla Süper Lig'in 18. sırasında yer alıyor. Dan Petrescu, takımıyla ilk lig maçına Gaziantep FK karşısında çıkacak.
Romanya Ligi'nde Cluj'la 3 sene üst üste şampiyon olan Petrescu'nun Kayserispor seçimi ülkesinde merak ediliyordu.
"DEVLERE YOLUNU AÇAR"
Rumen basınına açıklamalarda bulunan Dica; "Petrescu, orada Kayserispor'u küme düşmekten kurtardıktan sonra bir sonraki sezonu iyi geçirmeyi planlıyordur. Bu sayede Fenerbahçe ve Galatasaray gibi kulüplere yolunu açmayı başarır." dedi.
Kayserispor 16 puanla Süper Lig'in 18. sırasında yer alıyor. Dan Petrescu, takımıyla ilk lig maçına Gaziantep FK karşısında çıkacak.