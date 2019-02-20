MHP Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruları yanıtladı.
ESPRİLİ DERBİ YORUMU: BERABERE KALSINLAR
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Berabere kalmalarını tavsiye ederim. Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Sen de ol ben de ol beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var.
"F.BAHÇE DİZ ÇÖKTÜ, BİZ DE VURALIM' OLMAZ"
'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var oy vermemeyi düşünse al işte gittik.
Zamanında Mesut Yılmaz'a Fenerbahçe taraftarı 'Sandıkta görüşürüz' pankartı açmıştı...
Ama biz biraz farklıyız biz Çarşı grubuyuz.
"ÇARŞI BİZİM TABİRLE DELİKANLI ÇOCUKLARDIR"
Kazanırsanız bir Beşiktaş maçına gidersiniz değil mi?
Benim bir tane Ford Mustang'im var. Plakası 06 BJK 001. İstanbul'da Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim, eğer fırsat bulursak.
Beşiktaş'ta Çarşı ruhuna güveniyorsunuz galiba efendim...
Çarşı Beşiktaş'ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır.
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ESPRİLİ DERBİ YORUMU: BERABERE KALSINLAR
Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Berabere kalmalarını tavsiye ederim. Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Sen de ol ben de ol beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var.
"F.BAHÇE DİZ ÇÖKTÜ, BİZ DE VURALIM' OLMAZ"
'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var oy vermemeyi düşünse al işte gittik.
Zamanında Mesut Yılmaz'a Fenerbahçe taraftarı 'Sandıkta görüşürüz' pankartı açmıştı...
Ama biz biraz farklıyız biz Çarşı grubuyuz.
"ÇARŞI BİZİM TABİRLE DELİKANLI ÇOCUKLARDIR"
Kazanırsanız bir Beşiktaş maçına gidersiniz değil mi?
Benim bir tane Ford Mustang'im var. Plakası 06 BJK 001. İstanbul'da Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim, eğer fırsat bulursak.
Beşiktaş'ta Çarşı ruhuna güveniyorsunuz galiba efendim...
Çarşı Beşiktaş'ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın