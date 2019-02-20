MHP Başkanı Devlet Bahçeli, basın mensuplarıyla sohbet ettiği sırada, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisiyle ilgili soruları yanıtladı.Berabere kalmalarını tavsiye ederim. Yenilirse Beşiktaş'a ayıp olur, yenerse Fenerbahçe farklı düşünmeye başlar. 'Sen de ol ben de ol beraber olalım' derse berabere kalmalarında yarar var.'Fenerbahçe diz çöktü şuna bir de biz vuralım'… Bu Beşiktaş'a yakışmaz. Kartallar yüksekten uçar. Seçime girerken Fenerbahçe ile ilgili farklı konuşsak burada on Fenerbahçeli var oy vermemeyi düşünse al işte gittik.Ama biz biraz farklıyız biz Çarşı grubuyuz.Benim bir tane Ford Mustang'im var. Plakası 06 BJK 001. İstanbul'da Beşiktaş'taki seçim çalışmasına onunla gideceğim, eğer fırsat bulursak.Çarşı Beşiktaş'ın ruhudur. Bizim tabirimizle delikanlı çocuklardır.