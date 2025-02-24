Derbide gergin dakikalar: Osimhen - Mert Hakan

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin 33. dakikasıyla birlikte sinirler gerildi. İşte yaşananlar...

Haber; Sporx.com
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Derbide gergin dakikalar: Osimhen - Mert Hakan
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24 Şubat 2025 20:39
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 33. dakikada sinirler gerildi.

Victor Osimhen, Yusuf Akçiçek ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Osimhen ve Galatasaray yedek kulübesi penaltı bekledi.

Hakem Vincic, VAR'ı bir süre dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu sırada Osimhen ile Fenerbahçe yedek kulübesineki Mert Hakan sözlü dalaşa girdi. Osimhen, Mert Hakan'a sus işareti yaptı.

Yedek kulübelerinin de tartışmaya dahil olmasının ardından iki takımın idari menajerleri sarı kart gördü.







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